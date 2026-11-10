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Rafa Latorre, muy crítico con la ausencia de Pedro Sánchez en el funeral de Urda: "Se sobrepone su coquetería sobre su deber"

El programa conecta con 'Más de Uno' y Susanna Griso conversa con su presentador, Rafa Latorre, en una jornada marcada por el funeral de las víctimas del accidente de Urda, al que no acudirá Pedro Sánchez.

Conexión con 'Más de Uno'

Rafa Latorre, muy crítico ante la ausencia de Pedro Sánchez en el funeral de Urda

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Anna Martín
Publicado:

El micrófono de Onda Cero se pone sobre la mesa y eso significa que el programa conecta en directo con 'Más de Uno' y con su codirector y presentador, Rafa Latorre.

En este caso, la conexión se producía en una jornada en la que se celebra el funeral por las víctimas de Urda. Una ceremonia a la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha confirmado previamente que no estará presente.

Para Latorre, que se mostraba crítico con la ausencia de Sánchez, resulta una "coquetería" que el motivo del presidente para faltar se deba a que no se trata de una ceremonia laica. Considera que "se sobrepone la coquetería de Pedro Sánchez sobre lo que es su deber", que, a su juicio, consiste en confortar a las víctimas del accidente.

Este contexto lo comparaba con la visita de los Reyes a la ciudad autónoma de Ceuta, donde los monarcas acudieron a una ceremonia ecuménica en un cementerio musulmán en memoria de unas víctimas mayoritariamente musulmanas. Para Latorre, dicho contraste demostraba la "diferente calidad y talla humana" del presidente respecto a los miembros de la Casa Real.

"Considera que lo importante son sus creencias"

El presentador de 'Más de Uno' recordaba que era la segunda vez que Sánchez actuaba de este modo, considerando importantes sus propias creencias y no las de los familiares y los fallecidos. "Ya nos estamos acostumbrando", añadía.

En medio de sus palabras, también se preguntaba si algún español actúa de este modo cuando tiene que rendir tributo a alguna víctima a la que "respeta, admira o, sencillamente, tenía cariño".

Ante el "casi nunca" al que Sánchez apelaba en referencia a su presencia en este tipo de ceremonias, Latorre se preguntaba qué cabía en ese "casi". "¿Qué es lo que privilegia ese casi? Yo creo que habría que conocerlo", concluía.

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