Estopa ha regresado a El Hormiguero para presentar el lanzamiento de su primera maqueta, grabada en 1996. Durante la entrevista con Pablo Motos, David y José han recordado las consecuencias de la afición de su madre por deshacerse de objetos.

David ha confesado que incluso ha perdido libretas con canciones y juguetes de sus hijos. Sin embargo, esta vez su madre decidió preguntar antes de tirar una cinta con sus nombres y el año 1996. Gracias a ese gesto, los hermanos Muñoz han podido recuperar y publicar aquella grabación histórica.