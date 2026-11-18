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EL HORMIGUERO
La madre de Estopa estuvo a punto de tirar una grabación histórica: así salvaron David y José su primera maqueta
Los hermanos Muñoz han contado en El Hormiguero cómo una de las habituales limpiezas de su madre casi acaba con una cinta que llevaba 30 años guardada.
Estopa ha regresado a El Hormiguero para presentar el lanzamiento de su primera maqueta, grabada en 1996. Durante la entrevista con Pablo Motos, David y José han recordado las consecuencias de la afición de su madre por deshacerse de objetos.
David ha confesado que incluso ha perdido libretas con canciones y juguetes de sus hijos. Sin embargo, esta vez su madre decidió preguntar antes de tirar una cinta con sus nombres y el año 1996. Gracias a ese gesto, los hermanos Muñoz han podido recuperar y publicar aquella grabación histórica.