La visita de Estopa a El Hormiguero no podía terminar sin antes interactuar con las hormigas. Y es que, al igual que a David y a José, a Trancas y Barrancas les encanta pasar un buen rato.

Para celebrar tener a los hermanos Muñoz en frente, han traído una nueva entrega de su emblemático juego Si te he visto, no me acuerdo. ¿El objetivo? Completar imágenes míticas que todo el mundo cree conocer; pero que, a la hora de la verdad, no todos logran recomponer correctamente.

Si bien es cierto que, en primera instancia, David ha cometido un error con una emblemática marca de aceite, el mayor de los heramnos no ha tenido dudas en la segunda prueba. Y es que, como recién matriculado en la universidad, David tenía claro si Adán está visiblemente desnudo en la pintura de Miguel Ángel de la Capilla Sixtina.

Además de acertar, esto ha dado paso a una conversación de lo más curiosa entre los allí presentes. Porque, mientras David hablaba de la de "pichilla" del protagonista del cuadro, José ha sacado a relucir la diferencia entre "picha de sangre y picha de carne".

¿Quieres conocer la diferencia? Dale play al vídeo de arriba.