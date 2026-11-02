Los expertos responden a las preguntas sobre el trágico suceso en Urda: "¿Por qué no freno el AVE el segundo sistema de seguridad?"

Ha pasado casi una semana desde el trágico accidente de Urda en el que han muerto al menos 69 personas. Los españoles piden respuestas a lo ocurrido y, mientras esperan a que el Gobierno las dé, los expertos responden a las preguntas planteadas.

Ricardo Díaz, catedrático en Ingeniería Química y Materiales y Miguel Ángel Uriondo, exdirectivo de Adif, han respondido a las preguntas de Lorena García para conocer el contexto de lo que ocurrió.

¿Por qué falló el sistema LZB?

Ricardo explica que el problema es el de siempre: "De causa a raíz, es un sistema de 1992, con su desgaste, y es un sistema que si veis la foto que se ha publicado sobre los ordenadores que llevan ese control, parece el museo de la ciencia, en el siglo XXI que tenemos Inteligencia Artificial, tenemos ese tipo de sistemas, por lo que, ¿Por qué ha fallado? porque no se ha renovado el sistema".

¿Por qué se ordenó esa marcha normal y no a la vista?

"Pues no es comprensible, pero incluso con los audios que se filtraron, como no tienes la imagen en pantalla que tienen los controladores, tampoco lo sabes. No es normal que se de esa instrucción pero tal vez no era un fallo humano si no un sistema electrónico que pudo fallar", explica el catedrático.

¿Había presiones para que no haya retrasos?

El exdirector de Adif explica que él mismo, pudo preguntar directamente a una controladora y ella le aseguró que presiones electorales no, pero para no tener retrasos, sí los tuvo: "Las presiones no me parece el problema, el problema es que tiene que estar todo homologado".

¿Por qué la maquinista del Iryo no podía reiniciar el tren?

"Era necesario tener este sistema ya instalado, el ERTMS, es una falta de planificación, pero todas estas cosas hay que tenerlas planificadas par que se cumpla con Europa y la seguridad de los pasajeros", responde Ricardo.

¿Por qué no freno el AVE el segundo sistema de seguridad?

Ricardo finaliza explicando que es un fallo de diseño y de concepto: "Si ponen sistemas como red de respaldo, esa red es tipo de una red convencional, no tiene nada que ver con las velocidades que coge el AVE y si pones las balizas a 25 km no tiene sentido, tienes que ponerlas a 5km. La baliza te dice donde está el tren en cada momento, en 25km puedes tener hasta 3 trenes", detalla.

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