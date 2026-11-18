El Hormiguero recibe esta noche a Arturo Pérez-Reverte, uno de los escritores más reconocidos de la literatura española contemporánea. El autor regresa al programa para charlar con Pablo Motos sobre su actualidad profesional, sus últimos trabajos literarios y algunos de los temas que marcan la actualidad como las próximas elecciones generales.

Durante la entrevista, Pérez-Reverte compartirá su visión sobre diferentes asuntos de actualidad y reflexionará sobre los cambios que está experimentando la sociedad. Además, recordará algunas de las experiencias más destacadas de su trayectoria como periodista y escritor, una carrera marcada por sus viajes, sus novelas y su particular manera de interpretar la realidad.

Sobre él:

Arturo Pérez-Reverte es un escritor y periodista español que trabajó durante más de dos décadas como reportero, cubriendo numerosos conflictos internacionales. Posteriormente, se consolidó como uno de los autores más leídos en lengua española gracias a obras como El club Dumas, La tabla de Flandes, La Reina del Sur y la saga de Las aventuras del capitán Alatriste. Es miembro de la Real Academia Española desde 2003 y sus novelas han sido traducidas a numerosos idiomas y adaptadas al cine y la televisión.