CARLOS CUERPO MINISTRO
Las reacciones tras confirmarse que Carlos Cuerpo será el nuevo ministro de Transportes
Los tertulianos han reaccionado tras conocer el anuncio de Pedro Sánchez de que el nuevo ministro de Transportes será Carlos Cuerpo, actual ministro de Economía, Comercio y Empresa.
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Tras la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes, Pedro Sánchez ha oficializado en una declaración institucional para que el actual vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, también se haga cargo del ministerio de Transportes.
La sustitución de Puente por Cuerpo se formalizará "esta misma mañana" a través de la publicación de un real decreto en una edición extraordinaria del Boletín Oficial del Estado.
Los tertulianos han reaccionado al nombramiento de Carlos Cuerpo y han apostillado que el presidente se ha despedido de la declaración institucional con muchos calificativos cariñosos.
Todas las reacciones
Pilar Losantos, politóloga ha cargado contra el nombramiento y la decisión de la dimisión de Óscar Puente: "Entonces tiene empatía política por las víctimas de Urda y las de Adamuz, ¿no?. Ya no es que no dimitiera, entonces con Adamuz no había que tener empatía hasta el punto de hacer bailecitos y ahora con Urda como estamos en campaña electoral, sí, pero tienen la poca vergüenza de decir que es por unas víctimas que se reían de ellas hasta hace una semana".
Mariló Montero ha explicado que están intentando recuperar la confianza pero están logrando todo lo contrario: "Lo que hacen ahora no es para recuperar la confianza en el sector ferroviario, sino en la confianza del PSOE porque ve que se va a pegar un descalabro en las elecciones".
Eduardo Rubiño ha destacado que nadie está conforme: "Si dimite mal y si no dimite, también mal, haga lo que haga siempre es criticable y no se valora como lo necesario que es. En mi opinión que en un país haya un accidente ferroviario, puede ser por un accidente, pero dos, no puede permitirse esto. Simplemente creo que el elemento diferencial es que el modelo español ferroviario, necesita una revisión al completo".
Por último, Marta Gómez ha apelado a que no tienen dignidad: "Habían caído en los sondeos hasta los 95 escaños y antes de este relato ya tenia preparado el presidente del Gobierno en Valencia un mitin este viernes para decir el "no todos somos iguales".
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