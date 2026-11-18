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COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Karlos Arguiñano prepara unos mejillones con una irresistible salsa de limón: una receta fácil y económica
El cocinero propone una forma diferente de disfrutar de los mejillones con una crema suave, ingredientes sencillos y un toque cítrico que potencia todo su sabor.
Karlos Arguiñano ha aprovechado la temporada de mejillones para elaborar una receta deliciosa y asequible en su Cocina abierta. Para cuatro personas, utiliza 1,5 kilos de mejillones, cebolleta, puerros, ajo, limón, vino blanco y nata líquida.
Primero, abre los mejillones con vino blanco y reserva el caldo. Después, prepara una crema con las verduras pochadas, nata y parte del caldo de cocción. Tras triturarla, la incorpora a los mejillones junto al zumo de limón. El toque final de ralladura de limón y perejil aporta frescura a este plato perfecto para sorprender sin complicaciones.