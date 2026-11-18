La Voz 2026 está llegando a sus últimos compases y, por ello, cada vez son menos los talents que se mantienen en pie. Esta vez, los aspirantes que brillaron con luz propia en las Batallas de Ganadores han jugado por parejas para demostrar la gran conexión mental que mantienen.

Dándoles una palabra, las voces más increíbles de esta edición debían cantar una canción que la contuviese y, a ser posible, coincidir en su elección. Pese a lo complicado que pueda parecer, muchos de ellos han concordado y han demostrado estar de lo más conectados.

"¡Ha sido increíble!", se ha podido escuchar a Susana después de clavar la canción y la entonación con Irene. ¡Dale a play para ver este desternillante juego!