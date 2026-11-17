Antonio Tejado vuelve a ser noticia. Esta vez, tras verse envuelto en una tensa discusión en plena vía pública, en la queestuvieron presentes su madre, su actual pareja, Samara, y su exmujer, Alba. El enfrentamiento habría alcanzado tal nivel de tensión que, presuntamente, Alba ha interpuesto una denuncia ante la Guardia Civil.

Por el momento, la única que ha hablado públicamente sobre lo sucedido ha sido Alba, exmujer de Antonio. Según su relato, fue Samara quien comenzó a increparla en plena calle, provocando el enfrentamiento. Ante la escalada de tensión, su actual pareja habría tenido que intervenir para pedirles que cesaran la discusión e intentar calmar los ánimos.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con David, el marido de Alba. Este confirma que la versión de su mujer es la correcta. "La verdad solo tiene un camino y yo lo viví", afirma David.

Según David, fueron Samara y la madre de Antonio Tejado las que increparon a Alba. "Estaban descontroladas", advierte, "tuve que pararlas para que la situación no fuera a más". ¿Por qué las versiones de la historia no cuadran?