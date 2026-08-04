Iustitia Europa, impulsor para que se inicie una investigación judicial en Ceuta: "Hay que aclarar quién estaba detrás"

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite la denuncia presentada por Iustitia Europa y ha solicitado un informe a la Policía Nacional para determinar si detrás de la entrada masiva en Ceuta existió una organización criminal y si el tribunal es competente para investigar los hechos. Luis María Pardo, presidente de la formación, asegura que la apertura de diligencias es un paso “clave” para esclarecer lo ocurrido y depurar posibles responsabilidades.

“No fue una acción espontánea”

Pardo afirma que la entrada masiva de unas 70.000 personas no puede entenderse como un hecho improvisado. Dice que hubo una preparación previa y sostiene que la investigación deberá aclarar si detrás de lo sucedido existieron organizaciones criminales, autoridades de otros países o posibles responsabilidades por acción u omisión de las administraciones implicadas.

Espera el informe de Extranjería

El presidente de Iustitia Europa añade que el informe solicitado por la Audiencia Nacional a la Comisaría General de Extranjería será determinante para conocer si las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tenían constancia de la actuación de mafias u otras organizaciones. Asegura que ese documento permitirá orientar la investigación y delimitar las posibles responsabilidades.

Confía en la investigación judicial

Pardo sostiene que la Audiencia Nacional es el órgano competente para instruir la causa, al entender que los hechos podrían tener su origen fuera de España y afectar a la seguridad del Estado. Además, dice confiar en que la investigación permita identificar a los responsables de la organización del asalto y esclarecer si hubo actuaciones u omisiones que facilitaron la llegada masiva de migrantes a Ceuta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.