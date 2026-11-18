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EN TIERRA LEJANA
Alya prepara una sorpresa de cumpleaños a Cihan En tierra lejana y consigue emocionarlo
La protagonista ha organizado una celebración especial para sorprender a Cihan en su cumpleaños. Un momento lleno de emoción que demuestra lo importante que se ha vuelto su relación.
Alya ha querido convertir el cumpleaños de Cihan en una fecha inolvidable En tierra lejana. Para conseguirlo, ha recurrido a un pequeño engaño con el que mantener en secreto los preparativos de su sorpresa.
El gesto ha dado paso a uno de los momentos más románticos de la pareja. Cihan, sorprendido por la iniciativa de Alya, ha vivido una celebración que refleja la complicidad y el cariño que existe entre ambos. Una muestra de cómo su historia de amor continúa avanzando.