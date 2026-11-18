Alya ha querido convertir el cumpleaños de Cihan en una fecha inolvidable En tierra lejana. Para conseguirlo, ha recurrido a un pequeño engaño con el que mantener en secreto los preparativos de su sorpresa.

El gesto ha dado paso a uno de los momentos más románticos de la pareja. Cihan, sorprendido por la iniciativa de Alya, ha vivido una celebración que refleja la complicidad y el cariño que existe entre ambos. Una muestra de cómo su historia de amor continúa avanzando.