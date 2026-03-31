Marbella, el nuevo destino de las grandes fortunas que huyen de Oriente Medio: "Vienen buscando lujo, discreción y tranquilidad"

Debido a la escalada de tensión en Irán, muchos grandes propietarios empiezan a replantearse dónde invertir su dinero, y dicen que hasta ahora veían Dubái o Qatar como destinos "paradisíacos".

Sin embargo, la Costa del Sol parece que ha ganado peso como alternativa, precisamente por ese clima de incertidumbre en la región.

Desde el sector inmobiliario, el fenómeno ya es evidente. Óscar, director de una importante inmobiliaria en Marbella, dice que en las últimas dos semanas se ha disparado el interés, y asegura que han recibido consultas desde Emiratos Árabes y Arabia Saudí "como jamás habían visto".

Además, añade que Marbella destaca especialmente por su oferta de lujo, lo que la convierte en un destino prioritario para este perfil de inversores.

"Buscan tranquilidad y discreción para sus familias"

Óscar explica que estos compradores tienen muy claro lo que quieren desde el primer contacto, y dice que priorizan lujo, privacidad y, sobre todo, tranquilidad.

Asegura que buscan zonas seguras para sus familias, con buen clima, colegios internacionales y conexiones globales, y añade que muchos compran vivienda para instalar a su familia mientras ellos continúan con sus negocios en sus países de origen.

Casas de casi 6 millones

En Espejo Público, se muestra una vivienda tipo que encaja con esta demanda: más de 900 metros construidos, unos 2.000 metros de parcela y un precio de 5,9 millones de euros.

Óscar dice que este tipo de propiedades responde exactamente a lo que buscan estos clientes, y añade que llegan con una idea muy clara, por lo que las operaciones deben gestionarse con rapidez.

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