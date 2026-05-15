Mejores momentos | 15 de mayo
“Me has salvado la vida”: David Civera se rinde al pleno de Paloma Lago en el ¿Dónde Están?
El cantante estaba a punto de completar el panel pero ha fallado en la penúltima respuesta, por lo que la patata caliente le ha llegado a su compañera y ya cuando quedaba poco tiempo.
Publicidad
En el momento más crítico, cuando Javier más ayuda necesitaba, ha aparecido Paloma Lago. Ha sido la salvadora del equipo naranja en el ¿Dónde Están?, pero no sólo el concursante ha agradecido su gesta. Tanto o más lo ha hecho David Civera. El cantante se ha quedado a las puertas de hacer su segundo pleno de la tarde, tras el que había firmado en La Pista.
El equipo capitaneado por Javier ha jugado con palabras relacionada con el cuadro La última cena, después de que David completara su panel dedicado a la Mona Lisa. Al madrileño se le ha ido complicando su obra de arte. Parecía que David Civera iba a resolver la tarea pero, cuando ya le quedaban los dos últimos números, ha fallado.
La patata caliente le ha llegado a Paloma cuando el tiempo empezaba a inquietar. Con mucho aplomo, e incluso pisando a Roberto Leal en la penúltima respuesta, ha firmado un pleno con sabor a heroicidad. “Me has salvado la vida”, le ha asegurado David a su compañera. ¡Revive este emocionante momento en el vídeo!
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas
Publicidad