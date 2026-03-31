Guerra en Irán
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: un petrolero kuwaití alcanzado en el puerto de Dubái
Sigue en directo la última hora de la guerra en Irán cuando ya se cumplen cinco semanas de conflicto y no parece haber una fecha de fin cerca.
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32 días de bombardeos en Oriente Medio y la guerra en Irán no tiene todavía fecha de fin. En las últimas horas, Kuwait ha informado de que un petrolero ha sido alcanzado por drones iraníes que han provocado fuego en su casco y el riesgo de un posible derrame de petróleo.
Las autoridades de Dubái confirmaron que estaban respondiendo a un ataque con drones contra un petrolero kuwaití en aguas de Dubái y que los equipos de bomberos marítimos estaban trabajando para controlar el fuego. No se han reportado heridos y la seguridad de los 24 miembros de la tripulación está garantizada, dijeron.
Por su parte, Donald Trump ha vuelto a utilizar sus redes sociales como plataforma de difusión de los ataques de su bando. El presidente de Estados Unidos difundió un vídeo de un ataque militar masivo sin mencionar ubicación o fecha.
Este fuego cruzado se produce en medio de tensiones y amenazas contra Irán en la quinta semana de la guerra. En su cuenta oficial de Truth Social, Trump difundió un vídeo de 32 segundos donde se observa una toma panorámica de explosión masiva, sin acompañar las imágenes con información, ubicación o fecha del hecho. El vídeo también fue difundido por medios de la región que aseguran que existen informes de explosiones masivas en Isfahán, una de las ciudades más pobladas de Irán, ubicadas en el centro del país.
Trump ha comunicado también a sus asesores que está dispuesto a poner fin a la campaña militar contra Irán incluso si el estrecho de Ormuz permanece prácticamente cerrado y dejar para más adelante una compleja operación para reabrirlo, según el Wall Street Journal que cita a funcionarios del gobierno. Sin embargo, Netanyahu en una entrevista ha evitado poner fecha final de la guerra.
En el terreno diplomático es noticia el nuevo choque entre Estados Unidos y España. El secretario de estado de Estados Unidos, Marco Rubio, no está contento con la decisión de España de cerrar el espacio aéreo a todos los vuelos estadounidenses que participan en la guerra de Irán. Esto sumado a no permitirles que usen las bases de Rota y Morón ha provocado un nuevo choque diplomático entre ambos países. Rubio ha llegado a decir que quiere revisar su relación con la OTAN.
Esta decisión española no parece, a priori, suponer ninguna novedad con lo anunciado desde el primer momento por el Ejecutivo español. Los aviones estadounidenses tendrán que sortear nuestro país ya rediseñar sus rutas aéreas para llegar a Irán desde sus bases o las de países terceros como Francia, pero no afecta a todos los aviones, solo a bombarderos y aviones cisterna.
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Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Ejecutados otros dos hombres condenados por estar vinculados a la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán
Las autoridades de Irán han advertido este martes de que otras dos personas han sido ejecutadas después de ser condenadas por estar supuestamente relacionadas con la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán (PMOI), a la que Teherán califica de grupo terrorista.
Estos dos hombres han sido identificados como Babak Alipour y Pouya Gobadi, y han sido ahorcados tras ser declarados culpables por el Tribunal Supremo de Irán de "disparar cuatro lanzagranadas contra el edificio de una de las instituciones públicas" del país, según ha detallado la agencia de noticias iraní Fars.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Dubái asegura que no hay heridos ni derrames tras el ataque al petrolero de Kuwait en su puerto
Las autoridades de Dubái han afirmado este martes que no existen heridos ni derrames a causa de un ataque en el cual un petrolero kuwaití recibió esta madrugada el impacto de un proyectil enviado desde Irán mientras se encontraba en el puerto de dicha ciudad.
Las autoridades confirman que sus equipos han abordado exitosamente este incidente, sin que se hayan producido derrames de petróleo ni heridos, después de que se advirtiera de que los daños en el petrolero podrían causar un vertido de crudo.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: La Comisión parlamentaria en Irán aprueba un proyecto de ley para establecer un peaje para pasar por el estrecho de Ormuz
La Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní ha aprobado un nuevo proyecto de ley que impone el pago de peajes en el estrecho de Ormuz, por el cual circula el 20 % del petróleo en todo el mundo, y niega la circulación de buques de Estados Unidos e Israel, señala la agencia Fars.
Este proyecto de ley no especifica a cuánto ascenderían estos peajes, pero la agencia Tasnim, relacionada con la Guardia Revolucionaria, declaraba que podría consistir en un pago de 2 millones de dólares por buque o un sistema basado en el cargamento que transporte cada barco, como en el Canal de Suez. Tasnim considera que la República Islámica podría generar unos 100.000 millones de dólares anuales gracias a estos peajes, una cantidad más grande que los ingresos que obtienen a través de las ventas de su petróleo, cerca de 80.000 millones.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Tres cascos azules indonesios murieron en el Líbano
Tres cascos azules indonesios murieron en el Líbano tras dos ataques en apenas 24 horas. Un soldado murió el 29 de marzo y otros dos el día 30 en otro incidente. La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, había adelantado la víspera que un convoy de la FINUL había sido atacado en Bani Hayyan y que la acción había causado la muerte de un casco azul indonesio, una cifra que la misión elevaba después a dos fallecidos en ese lugar, parte de un sector bajo mando español. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron que iban a investigar las circunstancias para "determinar si fueron consecuencia de la actividad de Hizbulá o de la de las FDI".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | El euríbor se dispara este mes
El Euribor también se dispara este mes. Registra su mayor subida mensual desde 2023 y se sitúa en el 2,53%. Es la primera vez que se encarecen las hipotecas en los últimos dos años. El canciller alemán avisa de que si la guerra de Irán continúa podríamos enfrentarnos a una crisis económica similar a la que vivimos durante la pandemia
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Los precios del diésel y de la gasolina hoy
El barril de brent supera ya en esta nueva jornada los 109 dólares, manteniéndose en niveles altas y esto se traduce en las gasolineras en precios disparados. La gasolina está hoy a 1,55 euros el litro y el diésel a casi 1,80. Son precios superiores a los que había antes de que comenzara la guerra en Irán.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Trump quiere el petróleo y el uranio enriquecido
Trump no esconde sus intenciones. "Para ser sincero, lo que más me gustaría es apoderarme del petróleo de Irán" afirmó el mandatario. Confía en que los ayatolás se rindan, aunque por ahora no dejen de contraatacar y la invasión terrestre cada vez parece más evidente. Además de petróleo, Trump también querría el uranio enriquecido, una misión extremadamente compleja y de riesgos incalculables.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Lo último de Trump sobre el estrecho de Ormuz
Según publica Wall Street Journal citando como fuentes a funcionarios del gobierno, Trump dijo a sus asesores que está dispuesto a poner fin a la campaña militar contra Irán incluso si el estrecho de Ormuz permanece prácticamente cerrado y dejar para más adelante una compleja operación para reabrirlo.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Trump presume de los bombardeos en redes sociales
Mientras, Donald Trump sigue muy activo en sus redes sociales. En las últimas horas ha difundido un vídeo de un ataque militar masivo sin mencionar ubicación o fecha. En su cuenta oficial de Truth Social, publicó un vídeo de 32 segundos donde se observa una toma panorámica de explosión masiva, sin acompañar las imágenes con información, ubicación o fecha del hecho. El vídeo también fue difundido por medios de la región que aseguran que existen informes de explosiones masivas en Isfahán, una de las ciudades más pobladas de Irán, ubicadas en el centro del país.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | El precio del crudo estadounidense sube
Los futuros del crudo estadounidense CLc1 subieron más de $3 o 2.9% a $105.91 por barril tras la noticia de que el petrolero Al-Salmi, con bandera de Kuwait, había sido atacado. El lunes un buque portacontenedores de propiedad griega ubicado frente a la costa de Ras Tanura, Arabia Saudita, reportó dos incidentes separados donde proyectiles impactaron el agua cerca del buque, dijeron expertos en seguridad marítima. Un representante del Express Rome, con bandera liberiana, reportó dos proyectiles desconocidos salpicando el agua cerca del buque portacontenedores aproximadamente a 22 millas náuticas (40,7 km) al noreste de Ras Tanura. Los incidentes ocurrieron con una hora de diferencia y la tripulación se encuentra a salvo. La Guardia Revolucionaria Islámica había reivindicado previamente el ataque contra el Express Rome el 11 de marzo.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Un petrolero kuwaití alcanzado en el puerto de Dubái
Las autoridades de Dubái confirmaron que un petrolero kuwaití ha sido alcanzado por un ataque iraní. Este es solo el último de una serie de ataques a buques mercantes con misiles o drones aéreos y marítimos explosivos en el Golfo y el Estrecho de Ormuz. La oficina de medios de Dubái ha informado que el incendio ya ha sido extinguido. No se han reportado heridos y la seguridad de los 24 miembros de la tripulación está garantizada.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Rubio se plantea "¿qué gana EE.UU.?" en la OTAN
El secretario de Estado norteamericano ha criticado la postura de España. "Tenemos a países como España, un miembro de la OTAN al que nos hemos comprometido a proteger y que nos niega el uso de su espacio aéreo y presume de ello, que nos niega el uso de sus bases". En una entrevista con la televisión panárabe qatarí Al Yazira ha planteado: "Y hay otros países que lo han hecho también. Y entonces te preguntas, ¿qué gana Estados Unidos?", ha dicho Rubio.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Nuevo choque diplomático entre España y Estados Unidos
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre la guerra en Irán. Se cumplen ya cinco semanas de guerra y un nuevo choque diplomático entre Estados Unidos y España vuelve a copar la atención. Marco Rubio se ha mostrado molesto con la decisión española de cerrar el espacio aéreo a los aviones implicados en la ofensiva.
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