Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: un petrolero kuwaití alcanzado en el puerto de Dubái

32 días de bombardeos en Oriente Medio y la guerra en Irán no tiene todavía fecha de fin. En las últimas horas, Kuwait ha informado de que un petrolero ha sido alcanzado por drones iraníes que han provocado fuego en su casco y el riesgo de un posible derrame de petróleo.

Las autoridades de Dubái confirmaron que estaban respondiendo a un ataque con drones contra un petrolero kuwaití en aguas de Dubái y que los equipos de bomberos marítimos estaban trabajando para controlar el fuego. No se han reportado heridos y la seguridad de los 24 miembros de la tripulación está garantizada, dijeron.

Por su parte, Donald Trump ha vuelto a utilizar sus redes sociales como plataforma de difusión de los ataques de su bando. El presidente de Estados Unidos difundió un vídeo de un ataque militar masivo sin mencionar ubicación o fecha.

Este fuego cruzado se produce en medio de tensiones y amenazas contra Irán en la quinta semana de la guerra. En su cuenta oficial de Truth Social, Trump difundió un vídeo de 32 segundos donde se observa una toma panorámica de explosión masiva, sin acompañar las imágenes con información, ubicación o fecha del hecho. El vídeo también fue difundido por medios de la región que aseguran que existen informes de explosiones masivas en Isfahán, una de las ciudades más pobladas de Irán, ubicadas en el centro del país.

Trump ha comunicado también a sus asesores que está dispuesto a poner fin a la campaña militar contra Irán incluso si el estrecho de Ormuz permanece prácticamente cerrado y dejar para más adelante una compleja operación para reabrirlo, según el Wall Street Journal que cita a funcionarios del gobierno. Sin embargo, Netanyahu en una entrevista ha evitado poner fecha final de la guerra.

En el terreno diplomático es noticia el nuevo choque entre Estados Unidos y España. El secretario de estado de Estados Unidos, Marco Rubio, no está contento con la decisión de España de cerrar el espacio aéreo a todos los vuelos estadounidenses que participan en la guerra de Irán. Esto sumado a no permitirles que usen las bases de Rota y Morón ha provocado un nuevo choque diplomático entre ambos países. Rubio ha llegado a decir que quiere revisar su relación con la OTAN.

Esta decisión española no parece, a priori, suponer ninguna novedad con lo anunciado desde el primer momento por el Ejecutivo español. Los aviones estadounidenses tendrán que sortear nuestro país ya rediseñar sus rutas aéreas para llegar a Irán desde sus bases o las de países terceros como Francia, pero no afecta a todos los aviones, solo a bombarderos y aviones cisterna.