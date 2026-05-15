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Hablamos con el padre de Airam, el joven autista desaparecido en La Palma: ¿da veracidad a los que aseguran haberle visto?

Airam, el joven desaparecido el pasado lunes 16 de febrero, continúa en paradero desconocido. Casi tres meses después, su padre comienza a desesperarse ante unos efectivos de búsqueda que no están dando resultado.

Padre Airam

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Airam desaparecía el pasado lunes 16 de febrero en La Palma. En mitad de los carnavales, su familia sospecha que la aglomeración y el ruido le causaron un colapso, ya que el joven tiene autismo.

Airam

Aunque continúa desaparecido, varias personas aseguran haber visto a Airam recorriendo la isla a pie durante el último mes. Una pista que da esperanzas a su familia de que pueda aparecer pronto y a la que su padre da veracidad.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Fran, el padre de Airam, que espera poder encontrar a su hijo, sosteniendo que está oculto en algún lugar, asustado. "Algunos de los testimonios que dicen que le vieron se confirman con los perros rastreadores", señala.

Fran sostiene que la ayuda incesante de los operativos de búsqueda y los voluntarios les está ayudando a seguir adelante. ¿Lograrán dar con el paradero de Airam?

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