Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Exclusiva

Hablamos con la expareja de Emilio Gutiérrez Caba tras la recogida de su galardón: "Me parece un poco triste"

Mónica está a punto de ser desahuciada por su expareja, el actor Emilio Gutiérrez Caba. Este acaba de recibir un galardón, mostrándose ajeno a la polémica.

Mónica

Publicidad

Emilio Gutiérrez Caba acaba de recibir el galardón El Ojo Crítico, que homenajea 60 años de trayectoria. Este se ha mostrado agradecido, aunque ajeno a la polémica con su expareja Mónica.

El actor ha interpuesto una demanda de desahucio contra su expareja, que lleva 20 años viviendo en su casa. Esta debe abandonar el piso, pese a que asegura que Emilio se lo regaló antes de separarse.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Mónica después de que el actor haya recibido el galardón. "Lo he visto muy bien, muy elegante, muy lúcido y muy irónico", afirma.

Sin embargo, no desaprovecha la oportunidad de lanzar un dardo a Emilio, que no hizo referencia a la polémica. "Me ha extrañado un poco la manera en la que se puede uno olvidar de una persona que ha vivido contigo durante diez años. Un poco triste", señala.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Mónica

Hablamos con la expareja de Emilio Gutiérrez Caba tras la recogida de su galardón: "Me parece un poco triste"

Sigue la quinta gala de Tu cara me suena en directo: K-pop, actuaciones de Goya y nuevas predicciones

Sigue la quinta gala de Tu cara me suena en directo: K-pop, actuaciones de Goya y nuevas predicciones

Roca Rey

Roca Rey vuelve a los ruedos tres semanas después de su grave cogida: "Se probó primero con una vaquilla"

María José
Estafa

María José se salvó de la estafa del falso médico: "Por suerte me escribió mi hija justo antes de darle el dinero"

Padre Airam
Desaparecido

Hablamos con el padre de Airam, el joven con autismo desaparecido en La Palma: ¿da veracidad a los que aseguran haberle visto?

Igorre
Última hora

Detenido el presunto responsable del escándalo de la lotería en Igorre (Vizcaya): "Es de lo único de lo que se habla en el pueblo"

El presidente del club de rugby que vendió las participaciones de la discordia ha sido detenido. Este habría vendido más de las que debía, dejando una deuda de casi 3 millones de euros.

Paco
Desamor

Paco pierde 10.000 euros en una relación que resultó ser una mentira: "Yo estaba ciego, era su cajero automático"

Se conocieron por redes sociales y Paco se enamoró rápidamente de Yolanda, varios años más joven que él. Fue entonces cuando, aprovechándose de él, Yolanda comenzó a pedirle dinero, hasta hacerle gastar 10.000 euros.

Investigación cruceros

Cruceros de lujo en oferta tras el brote de hantavirus: "Los clientes están siendo más prudentes"

Los reyes eméritos y su 65º aniversario de boda.

Los reyes eméritos cumplen 64 años casados: "La relación es mucho más fluida y cordial de lo que la gente se imagina"

Rappel

Rappel rompe a llorar al recordar su paso por Mask Singer: "Me emocioné mucho al ver el cariño que me daban"

Publicidad