Hablamos con la expareja de Emilio Gutiérrez Caba tras la recogida de su galardón: "Me parece un poco triste"

Emilio Gutiérrez Caba acaba de recibir el galardón El Ojo Crítico, que homenajea 60 años de trayectoria. Este se ha mostrado agradecido, aunque ajeno a la polémica con su expareja Mónica.

El actor ha interpuesto una demanda de desahucio contra su expareja, que lleva 20 años viviendo en su casa. Esta debe abandonar el piso, pese a que asegura que Emilio se lo regaló antes de separarse.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Mónica después de que el actor haya recibido el galardón. "Lo he visto muy bien, muy elegante, muy lúcido y muy irónico", afirma.

Sin embargo, no desaprovecha la oportunidad de lanzar un dardo a Emilio, que no hizo referencia a la polémica. "Me ha extrañado un poco la manera en la que se puede uno olvidar de una persona que ha vivido contigo durante diez años. Un poco triste", señala.