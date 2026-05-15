María José se salvó de la estafa del falso médico: "Por suerte me escribió mi hija justo antes de darle el dinero"

Continúan saliendo nuevas víctimas del falso médico de Madrid que ha estafado 30.000 euros a al menos 13 personas. Este seguía siempre el mismo modus operandi: llamaba a personas mayores de entre 70 y 90 años y les decía que sus hijos habían sufrido un grave accidente.

Normalmente, les decía a sus víctimas que sus hijos tenían una pierna o un pie en gangrena y necesitaban una operación urgente. Para salvarles la pierna, afirmaba que necesitaba unos "clavos de oro" que costaban miles de euros, logrando así que las madres desesperadas le hicieran transferencias inmediatas.

"Me llamó un número diciendo que era mi hija, que se había roto la pierna y parecía su voz", afirma María José Martín, una de sus víctimas, "me pidió 40.000 euros para unos clavos, que le iban a cortar la pierna".

Por suerte, en aquel mismo momento le entró un mensaje de su hija preguntándole qué tal había dormido. "Le colgué, pero estuve a punto de quedar con él para darle el dinero", afirma.

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