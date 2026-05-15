Roca Rey vuelve a los ruedos tres semanas después de su grave cogida: "Se probó primero con una vaquilla"

Hace tres semanas, La Maestranza de Sevilla se quedaba sin aire durante el quinto toro de la tarde. Este corneaba gravemente en el muslo a Roca Rey, que era operado de urgencia e ingresaba posteriormente en la UCI.

La cornada rozó la vena y la arteria en una extensión de entre 10 y 15 centímetros. Sin embargo, tan solo cuatro días después de ingresar en el hospital, el torero recibía el alta para continuar su recuperación en casa.

Ahora, la expectación es máxima ante la reaparición de Roca Rey en Jerez, no sin antes rezar a la Virgen de la Macarena de la que es muy devoto. Una cita en la que se han agotado los billetes.

"Se probó con una vaquilla primero", afirma Paloma García-Pelayo, "los toreros saben hasta dónde pueden llegar". ¿Cómo será la reaparición del torero?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas