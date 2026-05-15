¿José Manuel Parada anticipa su jubilación? La reflexión que deja en su reestreno en Pasapalabra

Con la ilusión de un debutante pero con el recuerdo de un veterano, así ha sido el reestreno de José Manuel Parada en Pasapalabra. El presentador ha comenzado su primera visita en la actual etapa del concurso, dentro de un cuartero de invitados formado también por Paloma Lago, David Civera y Fiona Ferrer. Hace algunos programas se vivió la misma situación con Esperanza Aguirre, en su caso con la anécdota añadida de que ya conocía a Javier de su época de estudiante.

Parada ha recordado que su anterior visita se remonta casi “al siglo pasado”, cuando su “paisana” Silvia Jato era presentadora. El invitado ha hecho esta alusión a su origen gallego para lamentar también que le hayan puesto en el equipo rival, y como contrincante directa para La Pista, a Paloma Lago, que es de Ferrol. “Enfrentados los gallegos nunca, hay un gallego hasta en la Luna”, ha respondido la modelo coruñesa.

Por otra parte, Parada ha revelado a Roberto Leal una confidencia relacionada con su futuro después de tanto tiempo dedicado a la televisión y la radio. Ha comentado que hay gente que le pregunta: “Tantos años, ¿cuándo te jubilas?”. Y el presentador ha revelado lo que les responde: “Yo no me jubilo hasta que no vuelva a Pasapalabra”. “Así que ya me puedo jubilar”, ha apostillado. ¡No te pierdas este momento al completo en el vídeo!

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