¿Qué piensan los chinos de Pedro Sánchez? "Para muchos ciudadanos chinos Sánchez hace las cosas correctamente"

Carlos Li dice que en China "cualquier político, sobre todo si es presidente de un Estado, tiene una gran relevancia" y asegura que el viaje oficial de Pedro Sánchez ha sido especialmente significativo. Afirma que el hecho de que haya sido recibido durante una hora por Xi Jinping demuestra que "se le otorgan honores importantes" y matiza que este tipo de gestos tienen mucho peso en la cultura política china.

"Para muchos ciudadanos chinos, Sánchez puede haber hecho cosas correctamente"

El gurú tecnológico añade que "para muchos ciudadanos chinos, Sánchez puede haber hecho cosas correctamente", lo que influye en la percepción positiva. Asegura que en China "suelen destacarse más las partes positivas" y explica que la imagen que llega depende en gran medida de cómo se traduce y difunde la información en internet. Matiza que ese filtro puede cambiar completamente la percepción del líder español.

"Pedro Sánchez es una persona muy influyente en su país"

Carlos Li afirma que los políticos se perciben “de forma diferente a como se hace en Europa” y dice que en China se pone el foco en la influencia institucional. Añade que Pedro Sánchez es visto como “una persona muy influyente en su país” y asegura que, por ello, "se le da la importancia que se merece", más allá de valoraciones ideológicas o partidistas.

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