ENTREVISTA
Miquel Valls escribe un libro basado en la pérdida de su padre: "Pensaba que no iba a ser capaz"
El copresentador de Espejo Público debuta como escritor con una novela que se inspiró en una historia personal: la enfermedad de su padre.
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Miquel Valls lleva 20 años contando historias en televisión, pero esta vez, el copresentador de Espejo Público da el salto a la literatura. Con su libro El ruido bajo la piel, Miquel Valls se lanza a una nueva aventura como escritor.
El libro está basado en una vivencia personal y dedicado a su padre, que falleció de un cáncer contra el que luchó durante tres años. Una enfermedad que, de alguna forma, es un personaje más de la novela.
"Cuando la enfermedad entra en tu casa los acompañantes sufren, pero son invisibles y me he centrado en ellos", afirma Miquel Valls. Es precisamente por eso por lo que quiso escribir el libro, aunque confiesa que en un primer momento pensó que no sería capaz de hacerlo.
Hoy, Miquel Valls le hace su particular homenaje a su padre, cuya pérdida ha marcado un antes y un después en su vida. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!
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