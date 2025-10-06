Antena 3 LogoAntena3
El impactante vídeo y el análisis del asesinato a tiros de un cantante sueco en Marbella: "Es un sicario de pacotilla"

Las imágenes son sobrecogedoras. Una cámara de seguridad ha captado el momento en que el rapero sueco Hamko recibe siete disparos a plena luz del día en una terraza de Marbella, Málaga.

Asesinato rapero Marbella

Andrés Pantoja
El crimen organizado vuelve a actuar en la Costa del Sol. Un hombre habla por su teléfono móvil en la terraza de un establecimiento cuando se aproxima otro haciendo exactamente lo mismo. Está disimulando. Inmediatamente después se ejecuta el crimen.

El segundo individuo, con absoluta frialdad, sacó un revólver y disparó el arma más de 10 ocasiones apuntando a Hamza Karimi, cantante de rap sueco de 25 años, más conocido como Hamko, que recibió 7 balazos. Fue trasladado de urgencia al Hospital Costa del Sol pero las heridas que presentaba terminaron por causarle la muerte horas más tarde.

Al rapero se le vinculaba con grupos criminales de Estocolmo que operan también en el sur de España y estaba amenazado. Se encontraría de vacaciones en España tras cumplir condena por el intento de asesinato de una menor de 14 años en marzo de 2020.

El sicario, detenido como resultado de la operación jaula que las autoridades establecieron en Marbella a raíz del suceso, es un ciudadano sueco de origen afgano de 38 años al que se relaciona con una banda criminal de un barrio del sur de la capital de Suecia, grupo con el que Hamko pudo tener algún vínculo.

Bandas sin temor cada vez más agresivas extienden el terror

En Marbella se ha extendido de nuevo el miedo. Desde el establecimiento donde estaba y se refugió la víctima no han querido hacer ningún tipo de declaraciones.

José Félix Ramajo, experto en seguridad ha analizado lo ocurrido en Espejo Público. La Policía española investiga como un nuevo ajuste de cuentas entre bandas mafiosas en España y de la misma manera lo ve el analista y confirma que todo puede apuntar a la Mocro Mafia.

"Un sicario de pacotilla"

Lo especialmente preocupante para José Félix es la forma completamente despreocupada con la que campan estos criminales: "La facilidad con la que llegan a España, con la que se lían a tiroteos".

En cuanto a este crimen en particular sorprende el análisis del analista de seguridad. Para él, el asesinato está cometido de forma chapucera: "Este sicario es un sicario de pacotilla".

"Le han dicho: 'tienes que matar aquí' y le da igual. No ha habido planificación", sentenciaba Ramajo, que apuntaba que "un sicario bueno la ejecución la hace de un solo disparo (…) Ha fallecido a causa de una multitud de tiros que le han pegado".

