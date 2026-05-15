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El Rosco | 15 de mayo

“Me la voy a jugar”: la arriesgada jugada de Javier en El Rosco... ¡en el último segundo!

Ante la amenaza de empate de David, el concursante madrileño ha decidido lanzarse a dar una respuesta más para llegar a los 23 aciertos.

“Me la voy a jugar”: la arriesgada jugada de Javier en El Rosco... ¡en el último segundo!

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Alberto Mendo
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Javier podría haberse quedado en silencio con sus 22 aciertos y esperar si David, con uno menos, terminaba consiguiendo el empate. Sin embargo, ha tomado la decisión más inesperada en El Rosco: “Me la voy a jugar”. ¡Y cuando sólo le quedaba un segundo! Ha puesto aún más tensión al duelo de la que se había vivido en el ¿Dónde Están?, prueba en la que Paloma Lago salvó al concursante madrileño… y a David Civera.

“Me has salvado la vida”: David Civera se rinde al pleno de Paloma Lago en el ¿Dónde Están?

Por sólo un segundo de diferencia, Javier ha empezado la prueba pero pasando en la A. David ha arrancado mejor, con cinco respuestas correctas. La igualdad entre los dos se ha mantenido hasta el empate a 12. Entonces, el madrileño ha acelerado ante el ligero atasco de su rival: ha terminado la primera vuelta con 20 aciertos, sumando dos más en ese mismo turno.

David se ha ido acercando hasta quedarse a dos letras de su rival y ahí ha permanecido un largo rato hasta sacar su siguiente respuesta: “Qué atascada más tonta”. Con ese 22-21, Javier podría haber dado su listón por válido, pero se ha envalentonado y ha ido a por todas. ¿Le ha salido bien la jugada? ¡Disfruta en el vídeo de este Rosco tan impredecible!

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