Pleno y reivindicación de David Civera en La Pista: “Ya no se hace música así”

El único pleno musical que se ha producido en este programa de Pasapalabra lo ha protagonizado David Civera. El cantante ha comenzado una nueva visita al concurso, coincidiendo con sus 25 años de carrera musical desde su actuación en Eurovisión con ‘Dile que la quiero’. Junto a él, han regresado al plató Paloma Lago, Fiona Ferrer y también José Manuel Parada, que lo hace por primera vez en la actual etapa del programa.

David se ha enfrentado en La Pista a Fiona Ferrer con una canción que les ha hecho viajar al año 1988. Los dos han dejado sonar los primeros acordes del primer fragmento y, cuando parecía clarísima la respuesta, el cantante ha sido más rápido con el pulsador. Mientras silbaba, Roberto le ha advertido: “No te confíes”. Pero el invitado lo tenía claro y lo ha dicho cantando: “Don’t worry, be happy”.

Con el pleno confirmado, mientras la canción sonaba en el plató, David ha comentado: “¡Qué buen rollito!”. Incluso ha querido compartir una queja con toque de reivindicación: “Ya no se hace música así”. ¡Dale al play!

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