La lesión de Eva Soriano y los numerazos de Patricia Conde y Jessica Goicoechea en la segunda semifinal de El Desafío

La segunda semifinal de El Desafío ha comenzado con una coreografía de locura protagonizada por José Yélamo.

Jesús Janeiro ha regresado al programa para formar parte del reto de su mujer. María José Campanario ha puesto contra las cuerdas a su marido con un fantástico desafío de magia.

Eva Soriano ha decidido arriesgar con su reto en la segunda semifinal a pesar de no tener opciones para ser finalista de El Desafío. La humorista ha brillado con una increíble coreografía en la que ha tenido un contratiempo al final. Un mal gesto ha hecho que se lesionara al terminar su desafío.

El escapismo ha sido la prueba con la que ha luchado Willy Bárcenas por alzarse con un puesto en la gran final. El cantante ha tenido que escapar de una rueda gigante a la vez que giraba sin parar. Un desafío del que el concursante ha salido muy mareado.

Eduardo Navarrete con su particular sentido del humor ha puesto el ritmo a la segunda semifinal de El Desafío tocando el electrosaxo.

El claqué ha sido el protagonista del desafío de Patricia Conde. Un estilo que la presentadora ha asegurado que tenía pendiente aprender y con el que se ha resarcido en la segunda semifinal del programa protagonizando un increíble baile.

Daniel Illescas ha querido arriesgar para meterse en la gran final y ha añadido dificultad a su reto de equilibrio con las sillas de fuego.

Jessica Goicoechea ha vuelto a deslumbrar con una coreografía de pareja en el aire. La influencer se ha arriesgado para protagonizar un fantástico número lleno de sensualidad y acrobacias.

Tras los espectaculares números de los concursantes, el jurado ha tenido un complicado papel para votar. La victoria estaba entre Patricia Conde y Jessica Goicoechea, antes de conocer a la ganadora, Pilar Rubio ha decidido usar el botón de la injusticia y sumar cinco puntos a Patricia Conde.

A pesar de los puntos extras, la ganadora de la segunda semifinal ha sido Jessica Goicoechea que ha decidido ceder su premio a Eva Soriano y María José Campanario.

Con los puntos de la segunda semifinal sumados, los finalistas de la sexta temporada de El Desafío son Daniel Illescas, Patricia Conde, Jessica Goicoechea y José Yélamo.