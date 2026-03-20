Eva Soriano brilla con una coreografía de altura en una jaula

La segunda semifinal está llena de grandes momentos, varios concursantes se están jugando el hueco en la gran final en la que ya espera José Yélamo. Para Eva Soriano el objetivo es terminar por todo lo alto.

El reto al que se ha enfrentado la concursante conlleva un gran riesgo y mucho esfuerzo físico. La danza aérea involucra una coordinación de todo el cuerpo, durante los ensayos, la presentadora ha indicado que ella “no lo iba a hacer”.

A pesar del tono sarcástico y de broma que ha usado Soriano en las últimas galas, su intención de dar el máximo se ha visto en todo momento. La complicada coreografía ha involucrado una especie de jaula sujetada por cuerdas por las que ha tenido que ir realizando distintos pasos acrobáticos.

Situada en la última posición de la tabla clasificatoria, Eva no tenía mucho en juego, aun así, su espectacular número ha sido muy bien valorado por los miembros del jurado.