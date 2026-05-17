¿Lo recuerdas?
La canción que vuelve a hacer historia en Tu cara me suena: Cristina Castaño repite el hito de La Terremoto de Alcorcón
‘El amor’ se ha convertido dos veces en campeona de gala en la historia de Tu cara me suena: una cantada por Rigoberta Bandini y otra por Massiel.
Publicidad
Cristina Castaño ha triunfado en la quinta gala de Tu cara me suena como Rigoberta Bandini y el público asistente a plató la ha convertido en la ganadora de la noche al otorgarle la máxima puntuación.
Con la canción ‘El amor’, Cristina ha brillado y, sin quererlo, ha repetido el hito de una concursante de la sexta edición de Tu cara me suena. Hace nueve años, La Terremoto de Alcorcón ganó una gala interpretando esta misma canción, pero en voz de Massiel.
En aquella gala, La Terremoto tuvo que actuar delante de la artista que imitaba y, a pesar de tropezarse en un momento de la canción, protagonizó una actuación emotiva que la llevó a conseguir la máxima puntuación posible.
Con su imitación de Massiel, La Terremoto ganó su primera y única gala de la edición. Nueve años después, Cristina Castaño ha conseguido también su primera victoria con ‘El amor’.
No sabemos si la gallega sumará nuevos triunfos a su palmarés, ya que todavía queda mucha edición por delante. ¡Revive en el vídeo de arriba cómo han sido las dos actuaciones y los dos momentos de la victoria!
Publicidad