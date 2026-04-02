Daniel Illescas se sincera sobre sus compañeros de El Desafío: "Me llevaría a María José Campanario a escalar una montaña"

Daniel Illescas ha demostrado que es un concursante muy competitivo, una cualidad que le ha convertido en ganador de El Desafío con su esfuerzo y capacidad de superación.

El concursante ha protagonizado un divertido juego en el que ha supuesto posibles situaciones con sus compañeros del programa.

¿A quién no le dejaría las llaves de su nuevo coche? ¿Con quién formaría una banda de rock? ¿A quién le retaría de nuevo en una apnea?

Entre sus candidatos ha destacado a su amiga María José Campanario a la que ha ensalzado tras su prueba de sillas con fuego en el programa y ha confesado que le gustaría llevársela a escalar una montaña.

Descubre las divertidas respuestas de Daniel Illescas sobre sus compañeros de la sexta edición de El Desafío.