José Yélamo impresiona con su loca coreografía: “Se ha equivocado de profesión”

José Yélamo es el primer finalista de esta temporada de El desafío, a pesar de tener la final en su bolsillo, el finalista quiere más. Su reto ha consistido en una coreografía de baile tematizada en la película “Alguien voló sobre el nido del cuco”.

“Esta gente no está muy bien” ha bromeado Yélamo durante los ensayos. La tematización ha implicado que se mimetizase con un psiquiátrico, lo que ha hecho que se lleve más de un susto.

La tranquilidad del finalista no ha impedido que se deje todo lo que tiene en el plató y la preparación para el desafío ha implicado arriesgar parte de su integridad física, “no paro de golpearme y de darme galletas por todos lados” ha indicado el presentador durante los ensayos.

El número ha incluido un instrumento que juega con la perspectiva visual del televidente. Una ruda que va girando y hace ver como si Yélamo estuviese caminado por las paredes y el techo de una habitación.

A pesar de la complejidad, el concursante ha salido muy aplaudido de su actuación, tanto sus compañeros como el jurado han felicitado su esfuerzo; “qué manera de darlo todo” ha expresado Juan del Val.

El finalista de El Desafío ha hecho su último esfuerzo antes de que llegue la gran final en el próximo programa.