Daniel Illescas, coronado como ganador y un premio compartido en la Gran Final de El Desafío

Willy Bárcenas ha impresionado con un reto espectacular en un segway con fuego. El cantante se ha mostrado muy concentrado para completar su prueba y sumar el máximo de puntos posibles a la finalista Patricia Conde.

El humor en una noche llena de tensión lo ha puesto Eduardo Navarrete, el diseñador ha sido el protagonista de un divertido número en el que su desnudo ha sido aplaudido por los miembros del jurado.

María José Campanario ha puesto toda la carne en el asador y se ha quemado a lo bonzo con el fin de ayudar lo máximo posible a Daniel Illescas.

La frustración ha llegado con el reto de Eva Soriano, la humorista ha fallado en su reto de puntería y se ha derrumbado al ser consciente de que sus puntos interfieren en la clasificación de José Yélamo.

Jessica Goicoechea ha deslumbrado con una impresionante coreografía sobre tubos. La influencer ha confesado llegar desgastada a la gran final y ha animado al público a disfrutar de su número.

Daniel Illescas ha sorprendido con un número circense en el que ha realizado una espectacular coreografía con unas escaleras en movimiento.

Patricia Conde ha decidido enfrentarse a su trauma con el fuego sufrido en la infancia y ha realizado un gran escapismo en una jaula en llamas.

José Yélamo ha emocionado a sus compañeros en su baile con puertas giratorias. Un númerazo ante el que Eva Soriano se ha derrumbado al ver ese número ganador de su compañero.

Una vez repartidos los puntos por parte del jurado hemos conocido el nombre del ganador de la sexta temporada de El Desafío. Daniel Illescas se ha coronado como el vencedor de la edición con 234 puntos en el ranking general.

El influencer ha decidido compartir su premio con María José Campanario, “quiero que se vaya por la Puerta Grande” ha dicho Daniel Illescas sobre la mujer de Jesús Janeíro. Un gesto solidario que María José Campanario ha querido repetir con Eva Soriano al cederle la mitad de su premio.

Una noche llena de emociones en las que ha brillado el espíritu de compañerismo en los ocho valientes que han protagonizado los retos en la Gran Final de la sexta temporada de El Desafío.