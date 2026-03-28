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Crónica | Gran final

Daniel Illescas, coronado como ganador y un premio compartido en la Gran Final de El Desafío

La final de la sexta temporada ha estado cargada de números icónicos, muchas emociones y un bonito gesto de compañerismo con el gran premio final.

Daniel Illescas coronado como ganador y un premio compartido en la Gran Final de El Desafío

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Carmen Pardo
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Willy Bárcenas ha impresionado con un reto espectacular en un segway con fuego. El cantante se ha mostrado muy concentrado para completar su prueba y sumar el máximo de puntos posibles a la finalista Patricia Conde.

El humor en una noche llena de tensión lo ha puesto Eduardo Navarrete, el diseñador ha sido el protagonista de un divertido número en el que su desnudo ha sido aplaudido por los miembros del jurado.

María José Campanario ha puesto toda la carne en el asador y se ha quemado a lo bonzo con el fin de ayudar lo máximo posible a Daniel Illescas.

María José Campanario se quema a lo bonzo en un desafío brutal: “Quiero que sea mi noche”

La frustración ha llegado con el reto de Eva Soriano, la humorista ha fallado en su reto de puntería y se ha derrumbado al ser consciente de que sus puntos interfieren en la clasificación de José Yélamo.

Jessica Goicoechea ha deslumbrado con una impresionante coreografía sobre tubos. La influencer ha confesado llegar desgastada a la gran final y ha animado al público a disfrutar de su número.

La espectacular coreografía de Jessica Goiecochea sobre tubos

Daniel Illescas ha sorprendido con un número circense en el que ha realizado una espectacular coreografía con unas escaleras en movimiento.

Las impresionantes acrobacias de Daniel Illescas sobre una escalera en movimiento

Patricia Conde ha decidido enfrentarse a su trauma con el fuego sufrido en la infancia y ha realizado un gran escapismo en una jaula en llamas.

José Yélamo ha emocionado a sus compañeros en su baile con puertas giratorias. Un númerazo ante el que Eva Soriano se ha derrumbado al ver ese número ganador de su compañero.

José Yélamo conmueve con una vibrante coreografía con puertas giratorias

Una vez repartidos los puntos por parte del jurado hemos conocido el nombre del ganador de la sexta temporada de El Desafío. Daniel Illescas se ha coronado como el vencedor de la edición con 234 puntos en el ranking general.

Daniel Illescas

El influencer ha decidido compartir su premio con María José Campanario, “quiero que se vaya por la Puerta Grande” ha dicho Daniel Illescas sobre la mujer de Jesús Janeíro. Un gesto solidario que María José Campanario ha querido repetir con Eva Soriano al cederle la mitad de su premio.

Una noche llena de emociones en las que ha brillado el espíritu de compañerismo en los ocho valientes que han protagonizado los retos en la Gran Final de la sexta temporada de El Desafío.

"Ha sido un crecimiento a nivel personal muy grande": los finalistas de El Desafío confiesan qué han aprendido de esta experiencia

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Daniel Illescas

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José Yélamo conmueve con una vibrante coreografía con puertas giratorias
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José Yélamo conmueve con una vibrante coreografía con puertas giratorias

El concursante ha tenido que realizar una complicada coreografía sobre unas puertas giratorias en las que la altura ponía en peligro su integridad física.

Patricia Conde se rompe al plantar cara a su trauma con el fuego
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La concursante tiene un peligroso reto de escapismo con fuego en la Gran Final de El Desafío.

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