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Retos | Segunda semifinal

Eduardo Navarrete pone el ritmo a la segunda semifinal con el electrosaxo

El diseñador ha conocido el saxofón electrónico, con el que ha tenido que acompañar a la banda de música en la segunda semifinal de El desafío.

Eduardo Navarrete pone el ritmo a la segunda semifinal con el electrosaxo

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Durante los ensayos, Navarrete ha mostrado su perplejidad por el instrumento, un saxofón electrónico con el que debe marcar el ritmo. Entre las bromas y el buen rollo, Eduardo ha desempeñado una faceta desconocida.

Eduardo Navarrete: “Nunca pensé que se me iba a dar mal tocar un pito”

Con la música a todo volumen, Navarrete ha ido interpretando fracciones de distintas canciones con un estilo electropop. Las sonrisas del concursante durante su espectáculo han reflejado que él mismo estaba disfrutando.

El público ha estado en pie y bailando con la música de Navarrete. El jurado y el resto de los concursantes también han mostrado el buen rollo que ha trasmitido.

la presión de Daniel Illescas ante la segunda semifinal de El Desafío

"No puedo fallar": la presión de Daniel Illescas ante la segunda semifinal de El Desafío

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Programas

Daniel Illescas se la juega en la torre de sillas con fuego:

Daniel Illescas se la juega en la torre de sillas con fuego: “Quería arriesgar y he pedido más fuego”

El embrujo de Patricia Conde bailando claqué: “Es algo que tenía pendiente”

El embrujo de Patricia Conde bailando claqué: “Es algo que tenía pendiente”

Eduardo Navarrete pone el ritmo a la segunda semifinal con el electrosaxo

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El espeluznante escapismo de Willy Bárcenas
Retos | Segunda semifinal

El espeluznante escapismo de Willy Bárcenas: “Estoy mareado”

La lesión de Eva Soriano durante su reto en El desafío
Mejores momentos | Segunda semifinal

La lesión de Eva Soriano durante su reto en El desafío: “Me he hecho daño”

Eva Soriano brilla con una coreografía de altura en una jaula
Retos | Segunda semifinal

Eva Soriano brilla con una coreografía de altura en una jaula

La humorista ha pasado momentos muy duros como concursante, pero nunca ha dejado de lado su gran humor para las situaciones difíciles.

Jesús Janeiro arriesga su mano en el desafío de magia de María José Campanario
Retos | Segunda semifinal

Jesús Janeiro arriesga su mano en el desafío de magia de María José Campanario: “Estás sudando mucho”

La concursante ha realizado un número de magia con su marido, Jesulín de Ubrique como señuelo.

José Yélamo impresiona con su loca coreografía

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Javier crea expectación con un posible 24 El Rosco... ¿y con el bote?: “Tan cerca y tan lejos”

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