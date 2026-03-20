Eduardo Navarrete pone el ritmo a la segunda semifinal con el electrosaxo

Durante los ensayos, Navarrete ha mostrado su perplejidad por el instrumento, un saxofón electrónico con el que debe marcar el ritmo. Entre las bromas y el buen rollo, Eduardo ha desempeñado una faceta desconocida.

Con la música a todo volumen, Navarrete ha ido interpretando fracciones de distintas canciones con un estilo electropop. Las sonrisas del concursante durante su espectáculo han reflejado que él mismo estaba disfrutando.

El público ha estado en pie y bailando con la música de Navarrete. El jurado y el resto de los concursantes también han mostrado el buen rollo que ha trasmitido.