Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Entrevista exclusiva

La confesión de Daniel Illescas tras ganar El Desafío: "Siempre usaba los mismos calzoncillos, me han dado suerte"

El influencer nos ha contado cómo ha vivido su experiencia en El Desafío y que ha hecho con el premio como ganador de la sexta edición del programa presentado por Roberto Leal.

La confesión de Daniel Illescas tras ganar El Desafío

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Daniel Illescas ha sido un concursante que se ha superado cada semana en El Desafío hasta convertirse en el ganador de la sexta temporada.El influencer ha querido agradecer todo el apoyo a su familia y ha asegurado que "he trabajado durante muchos años para conseguir mis objetivos y estoy muy orgulloso de lo que he conseguido".

El concursante ha afirmado que ha aprovechado para irse de viaje después de ganar El Desafío y descansar. "Mi familia, mis amigos y mi pareja fueron un apoyo fundamental" ha afirmado Illescas.

Con respecto a sus compañeros, el ganador de la sexta edición ha asegurado que ha vuelto a ver a sus compañeros, "hemos comido y puedo llamar a muchos amigos".

El influencer no ha confesado su amuleto antes de las pruebas en el programa, "siempre llevaba los mismos calzoncillos" ha dicho entre risas Daniel Illescas.

Descubre todo lo que nos ha contado el ganador de El Desafío.

Daniel Illescas sobre su paso por El Desafío: “Ha sido algo mágico”

Daniel Illescas sobre su paso por El Desafío: “Ha sido algo mágico”

Antena 3» Programas» El Desafío

Publicidad

Programas

Hoy, Luis Zahera será el protagonista en El Hormiguero

Hoy, Luis Zahera será el protagonista en El Hormiguero

Broma atraco

Consiguen frenar un atraco porque se lo toman a broma: "Se había levantado un cliente bromista hacía poco y pensaba que era él"

La petición de Cristina Castaño antes del estreno de Tu cara me suena: "Me encantaría hacer un número de humor"

La petición de Cristina Castaño antes del estreno de Tu cara me suena: "Me encantaría hacer un número de humor"

Juan y Medio, rendido ante el equipo de Mask Singer: "No recuerdo haber estado en un espectáculo así"
Entrevista

Juan y Medio, rendido ante el equipo de Mask Singer: "No recuerdo haber estado en un espectáculo así"

Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón
Repasamos

Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón, ¿romance pasajero o relación?: "A él siempre le han llamado la atención mujeres más mayores"

Teléfono
Lo vemos

La desesperación de saber dónde está el móvil que te robaron y no poder conseguirlo: "La policía me dijo que no podía hacer nada"

Cuando nos roban el móvil, es probable que podamos geolocalizarlo, pero la realidad es que la mayoría de veces, la policía no podrá hacer nada.

Ilusión, ganas y emoción: Martín Savi define Tu cara me suena como “un hermoso desafío”
¡Bienvenido!

Ilusión, ganas y emoción: Martín Savi define Tu cara me suena como “un hermoso desafío”

El joven argentino llega a la decimotercera edición del formato con la intención de demostrar su talento sobre el escenario.

UCI

Tener un accidente en el extranjero: ¿cuánto cuesta un día en la UCI según el país?

"¡Empieza el show!": Tu cara me suena regresa el próximo viernes a Antena 3

"¡Empieza el show!": Tu cara me suena regresa el próximo viernes a Antena 3

Nutriman

Semana Santa, más allá de las torrijas: los platos típicos de estas fechas que también son saludables

Publicidad