La confesión de Daniel Illescas tras ganar El Desafío: "Siempre usaba los mismos calzoncillos, me han dado suerte"

Daniel Illescas ha sido un concursante que se ha superado cada semana en El Desafío hasta convertirse en el ganador de la sexta temporada.El influencer ha querido agradecer todo el apoyo a su familia y ha asegurado que "he trabajado durante muchos años para conseguir mis objetivos y estoy muy orgulloso de lo que he conseguido".

El concursante ha afirmado que ha aprovechado para irse de viaje después de ganar El Desafío y descansar. "Mi familia, mis amigos y mi pareja fueron un apoyo fundamental" ha afirmado Illescas.

Con respecto a sus compañeros, el ganador de la sexta edición ha asegurado que ha vuelto a ver a sus compañeros, "hemos comido y puedo llamar a muchos amigos".

El influencer no ha confesado su amuleto antes de las pruebas en el programa, "siempre llevaba los mismos calzoncillos" ha dicho entre risas Daniel Illescas.

Descubre todo lo que nos ha contado el ganador de El Desafío.