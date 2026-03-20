El espeluznante escapismo de Willy Bárcenas: “Estoy mareado”

Con una espectacular puesta en escena, el reto al que se ha enfrentado Willy ha consistido en deshacerse de los candados que le ataban a una rueda gigante de un Monster Truck.

Durante los ensayos, el concursante ha visto lo complicado que puede ser el reto y Jorge Ventosa le ha advertido de lo fundamental de las llaves, “como se te caiga una llave y sea buena, no hay forma de cogerla”.

El cantante de Taburete tiene posibilidades de canjear un billete para la final. El reto conlleva una buena preparación y puede hacer que su puntuación crezca de forma considerable.

En 4 minutos, Willy ha tenido que zafarse de los cuatro candados que le sujetaban a la enorme rueda, probando las distintas llaves que colgaban sobre su cabeza. Para añadirle un extra de complicación, Bárcenas ha sido rociado de aceite durante toda la prueba.

Una vez abiertos los candados, ha tirado de la cadena para parar la rueda e ir corriendo a pulsar el botón que daba por finalizada la prueba.

A falta de 1:47 para el final, Willy ha pulsado el interruptor y ha celebrado por todo lo alto un logro que le puede devolver a la parte más alta de la tabla clasificatoria.

Revive el momentazo de Willy Bárcenas en la segunda semifinal de El desafío.