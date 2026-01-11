Las heridas de Eva Soriano en sus ensayos en El Desafío: “Estoy machacada”

Eva Soriano ha realizado una fascinante danza aérea en el primer programa de El Desafío.

Pero hasta llegar a dominar esa coreografía la concursante ha tenido que darlo todo durante los entrenamientos de la semana.

Un esfuerzo que en más de una ocasión ha terminado en accidente.

Para demostrar lo exigente y la dureza de su reto, Eva Soriano no ha dudado en mostrar las heridas que lleva en el cuerpo debido al arnés con el que ha tenido que trabajar todos los entrenamientos.