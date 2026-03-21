Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Retos | Segunda semifinal

Daniel Illescas se la juega en la torre de sillas con fuego: “Quería arriesgar y he pedido más fuego”

Illescas es uno de los favoritos para hacerse un hueco en la final. El influencer ha tenido grandes momentos en el programa y está a tan solo tres puntos del líder.

Daniel Illescas se la juega en la torre de sillas con fuego:

Publicidad

La prueba que afronta Daniel tiene un alto grado de peligrosidad, mezcla una gran altura con fuego. El concursante ha tenido que mantener una gran concentración durante los ensayos para poder llegar bien preparado a la segunda semifinal.

“Es como estar en un precipicio y te asomas”, ha explicado el concursante sobre la sensación de escalar silla a silla. Para añadirle más emoción, la pila de estará en llamas, por lo que Daniel deberá hacerlo en el menor tiempo posible.

Daniel Illescas: “No me gusta que me haya tocado en la segunda semifinal”

Una prueba que ya intentó María José Campanario y que Illescas ha querido complicar, añadiendo más fuego. El pase a la final está muy complicado y el modelo no quiere dejar pasar su oportunidad.

El desenlace ha sido espectacular, el concursante ha ido colocando y trepando la torre mientras las llamas de fuego escalaba por la madera.

Al final, Daniel Illescas ha clocado la última silla y ha conseguido tirar de la cuerda que encendía los extintores. Daniel ha acabado exhausto, pero con una sonrisa en la cara tras el gran logro conseguido.

La bonita reivindicación de Eduardo Navarrete en su coreografía aérea

La bonita reivindicación de Eduardo Navarrete en su coreografía aérea

Antena 3» Programas» El Desafío

Publicidad

Programas

Daniel Illescas se la juega en la torre de sillas con fuego:

Daniel Illescas se la juega en la torre de sillas con fuego: “Quería arriesgar y he pedido más fuego”

El embrujo de Patricia Conde bailando claqué: “Es algo que tenía pendiente”

El embrujo de Patricia Conde bailando claqué: “Es algo que tenía pendiente”

Eduardo Navarrete pone el ritmo a la segunda semifinal con el electrosaxo

Eduardo Navarrete pone el ritmo a la segunda semifinal con el electrosaxo

El espeluznante escapismo de Willy Bárcenas
Retos | Segunda semifinal

El espeluznante escapismo de Willy Bárcenas: “Estoy mareado”

La lesión de Eva Soriano durante su reto en El desafío
Mejores momentos | Segunda semifinal

La lesión de Eva Soriano durante su reto en El desafío: “Me he hecho daño”

Eva Soriano brilla con una coreografía de altura en una jaula
Retos | Segunda semifinal

Eva Soriano brilla con una coreografía de altura en una jaula

La humorista ha pasado momentos muy duros como concursante, pero nunca ha dejado de lado su gran humor para las situaciones difíciles.

Jesús Janeiro arriesga su mano en el desafío de magia de María José Campanario
Retos | Segunda semifinal

Jesús Janeiro arriesga su mano en el desafío de magia de María José Campanario: “Estás sudando mucho”

La concursante ha realizado un número de magia con su marido, Jesulín de Ubrique como señuelo.

José Yélamo impresiona con su loca coreografía

José Yélamo impresiona con su loca coreografía: “Se ha equivocado de profesión”

Javier crea expectación con un posible 24 El Rosco... ¿y con el bote?: “Tan cerca y tan lejos”

Javier crea expectación con un posible 24 El Rosco... ¿y con el bote?: “Tan cerca y tan lejos”

La venganza de Llum Barrera en La Pista: se desmelena al ritmo de AC/DC

La venganza de Llum Barrera en La Pista: se desmelena al ritmo de AC/DC

Publicidad