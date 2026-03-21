Daniel Illescas se la juega en la torre de sillas con fuego: “Quería arriesgar y he pedido más fuego”

La prueba que afronta Daniel tiene un alto grado de peligrosidad, mezcla una gran altura con fuego. El concursante ha tenido que mantener una gran concentración durante los ensayos para poder llegar bien preparado a la segunda semifinal.

“Es como estar en un precipicio y te asomas”, ha explicado el concursante sobre la sensación de escalar silla a silla. Para añadirle más emoción, la pila de estará en llamas, por lo que Daniel deberá hacerlo en el menor tiempo posible.

Una prueba que ya intentó María José Campanario y que Illescas ha querido complicar, añadiendo más fuego. El pase a la final está muy complicado y el modelo no quiere dejar pasar su oportunidad.

El desenlace ha sido espectacular, el concursante ha ido colocando y trepando la torre mientras las llamas de fuego escalaba por la madera.

Al final, Daniel Illescas ha clocado la última silla y ha conseguido tirar de la cuerda que encendía los extintores. Daniel ha acabado exhausto, pero con una sonrisa en la cara tras el gran logro conseguido.