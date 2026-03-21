Jessica Goicoechea cede el premio a Eva Soriano tras ganar la segunda semifinal en El Desafío: “Creo que se lo merece”

Jessica Goicoechea ha sido la concursante con mayor puntuación de la noche, consiguiendo los tres dieces y superando a Patricia Conde, a quién Pilar Rubio había concedido cinco puntos extra del botón de la injusticia.

La alucinante actuación de la concursante ha hecho que se lleve la máxima puntuación posible, algo que ya pronosticó durante los ensayos. Jessica ha tenido un espectacular paso por El Desafío.

La concursante ha querido tener un bonito gesto con su compañera Eva Soriano, a quien ha cedido el premio de la tarjeta. Una Eva dolorida por su actuación se ha mostrado muy agradecida por la concesión del premio.

Para sorpresa de todos, Eva Soriano ha querido compartir el premio con Mª José Campanario, con quien ha tenido una buena relación y ya ha compartido con anterioridad la tarjeta, ha explicado que así pueden decir que “hemos ganado una gala entera las dos”.