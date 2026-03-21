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Mejores momentos | Segundo semifinal

Pilar Rubio pulsa el botón de la injusticia a favor de Patricia Conde: “Creo que es un ejemplo para el resto de los compañeros y concursantes”

La jueza ha valorado positivamente la trayectoria de Patricia Conde durante toda la sexta edición y le ha querido premiar con cinco puntos extras antes de conocer el veredicto.

Pilar Rubio pulsa el botón de la injusticia a favor de Patricia Conde:

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Las dos concursantes finalistas de la gala han sido Jessica Goicoechea y Patricia Conde, ambas son candidatas para pasar a la final. Antes de conocer quién iba a ser la ganadora, Pilar Rubio ha querido usar su botón de la injusticia.

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En el discurso, Pilar ha explicado qué ha sido lo que le ha hecho decantarse para gastar su botón. “Creo que ha tenido una trayectoria impecable y ha asumido las puntuaciones de una manera muy profesional”, ha indicado la miembro del jurado.

La emoción de Patricia Conde se ha mostrado en forma de agradecimientos al enterarse de que era ella la escogida por Pilar para usar su botón de la injusticia. Las palabras de la jueza han calado hondo de la concursante.

Antes de conocer quién será la finalista, Patricia Conde ya goza de cinco puntos más en su marcador, lo que le permite estar un paso por delante de Jessica.

José Yélamo

El próximo viernes, la segunda semifinal decide a los otros tres finalistas de El Desafío

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