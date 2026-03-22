Santiago Segura se sincera con María José Campanario: “No te voy a mentir, no me ha gustado mucho”

A pesar del brusco comienzo, Segura ha continuado explicado en tono de broma que “no me gusta ver sufrir al amiguete Jesusín”. El director mantiene una buena relación con el diestro por su paso por el programa.

A pesar de la broma inicial, Santiago se ha deshecho en elogios con la actuación y el buen hacer de Campanario, “lo has vendido espectacularmente”.

“Puede que tú no ganes El Desafío, pero El Desafío ha ganado mucho contigo” ha terminado diciendo Santiago Segura. Un emocional momento entre la concursante y el juez.