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Mejores momentos | Segunda semifinal

Santiago Segura se sincera con María José Campanario: “No te voy a mentir, no me ha gustado mucho”

El miembro del jurado ha evaluado el número de magia de la concursante con una alegación muy directa.

Santiago Segura se sincera con María José Campanario

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A pesar del brusco comienzo, Segura ha continuado explicado en tono de broma que “no me gusta ver sufrir al amiguete Jesusín”. El director mantiene una buena relación con el diestro por su paso por el programa.

Jesús Janeiro arriesga su mano en el desafío de magia de María José Campanario

A pesar de la broma inicial, Santiago se ha deshecho en elogios con la actuación y el buen hacer de Campanario, “lo has vendido espectacularmente”.

“Puede que tú no ganes El Desafío, pero El Desafío ha ganado mucho contigo” ha terminado diciendo Santiago Segura. Un emocional momento entre la concursante y el juez.

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Santiago Segura se sincera con María José Campanario

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