Daniel Ilescas crea al concursante perfecto para El Desafío: “Tendría el humor de Eduardo Navarrete y la capacidad de entrenar de Patricia Conde”

Daniel Illescas ha demostrado que ha conseguido formar una gran familia con sus compañeros, “algunos son amigos” ha llegado a confesar el ganador de la sexta edición.

Al proponerle un juego en el que creara al concursante perfecto, Daniel Illescas no ha dudado en destacar todas las habilidades de sus compañeros.

La agilidad de Jessica Goicoechea, la templanza de Willy Bárcenas, “en momentos decisivos y pruebas de equilibrio las ha superado” ha asegurado el influencer.

De María José Campanario ha destacado su versatilidad, el humor de Eduardo Navarrete, el espíritu de superación de Willy Bárcenas, la capacidad de entrenamiento de Patricia Conde y el buen rollo de Eva Soriano.

Así es el concursante perfecto para Daniel Illescas.