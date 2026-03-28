Mejores momentos | Gran final

La emoción de Daniel Illescas tras ganar la sexta temporada de El Desafío: “Lo quiero compartir con María José Campanario para que se vaya por la Puerta Grande”

El influencer se ha mostrado visiblemente emocionado tras convertirse en el ganador de la sexta temporada del programa presentado por Roberto Leal.

Daniel Illescas y María José Campanario

Daniel Illescas se ha coronado como el ganador de la sexta temporada de El Desafío tras su impresionante coreografía sobre una escalera móvil.

Antes de donar su premio, el concursante ha querido tener unas palabras de agradecimiento hacía los miembros del jurado y el programa, “gracias a El Desafío he aprendido a no juzgarme tanto a mi mismo” ha asegurado Illescas.

El ganador también ha tenido unas bonitas palabras para sus compañeros a los que ha considerado también “ganadores”. Daniel Illescas ha querido compartir su premio de los 30.000 euros con María José Campanario, “a ella más que a nadie le hacía mucha ilusión donar este dinero”.

Daniel Illescas ha querido donar la mitad de su premio a la Asociación de la ELA, “tengo un amigo que está perdiendo a su padre por esta enfermedad”.

María José Campanario ha querido compartir la parte que le ha donado Daniel Illescas con Eva Soriano y esta a su vez con José Yélamo por “hacerle perder el programa”.

Una Gran Final con un premio compartido entre los concursantes haciendo gala de su solidaridad.

Daniel Illescas y María José Campanario

La emoción de Daniel Illescas tras ganar la sexta temporada de El Desafío: “Lo quiero compartir con María José Campanario para que se vaya por la Puerta Grande”

Daniel Illescas

Daniel Illescas, ganador de la sexta temporada de El Desafío

