Jessica Goicoechea, sobre su socio Eduardo Navarrete: “Nos llevamos genial y es divertidísimo”

Jessica Goicoechea ha sido la última concursante en colarse en la Gran Final de la sexta temporada de El Desafío. La influencer no tuvo opción de elegir socio, pero está encantada con que sus puntos se sumen a Eduardo Navarrete.

La concursante ha explicado la importancia del sentido del humor en el diseñador y ha valorado que su último número en el programa sea un reto cómico, además ha afirmado que “nos llevamos fenomenal”, una buena relación que es importante para ambos de cara a la Gran Final.

Eduardo Navarrete se ha mostrado encantado de tener que hacer un baile desnudo y ha confesado “estar feliz” por ser el socio de Jessica Goicoechea porque la considera amiga de antes de su paso por El Desafío.