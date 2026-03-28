Patricia Conde se rompe al plantar cara a su trauma con el fuego

Patricia Conde ha confesado que arrastra varias lesiones y que ha sido muy duro llegar como finalista del programa presentado por Roberto Leal.

La concursante tiene por delante un número increíble y lleno de peligros en la gran final, un escapismo con fuego como protagonista.

Durante los entrenamientos la concursante ha sufrido al estar rodeada de fuego y no poder respirar mientras ha estado metida en una jaula.

Para superar el reto, Patricia Conde atada de muñecas tiene que conseguir abrir los cuatro candados con las doce llaves que hay para poder quitarse las cadenas y escapar la jaula de fuego. La prueba es un desafío a contrarreloj en el que la concursante tiene un máximo de cuatro minutos para escapar ¿Será capaz de salir de este infierno la concursante?