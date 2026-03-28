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Retos | Gran final

La espectacular coreografía de Jessica Goicoechea sobre tubos

La influencer se ha enfrentado a su último reto, bailar en una experiencia tubular, un complicado reto en el que la concursante ha asegurado que llega ya muy desgastada.

La espectacular coreografía de Jessica Goiecochea sobre tubos

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Carmen Pardo
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Jessica Goicoechea se ha enfrentado a una nueva coreografía en la que tiene que dejarse la piel para conseguir bailar en unos tubos.

Jessica Goicoechea: “Es la prueba más física hasta ahora”

A pesar del cansancio acumulado durante los programas, la influencer ha confesado que se ha preparado al máximo su coreografía.

“Espero que todo el mundo disfrute” ha afirmado Jessica Goicoechea sobre el espectáculo que va a realizar junto al cuerpo de baile en la gran final de El Desafío.

La coreografía es una mezcla de kalistenia y pole dance, un increíble baile que lleva al máximo nivel los retos de El Desafío.

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La espectacular coreografía de Jessica Goiecochea sobre tubos

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