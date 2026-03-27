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El valor de Willy Bárcenas en el segway con fuego en El Desafío: “Ha sido increíble”

El cantante es el socio de Patricia Conde en la Gran Final. Willy Bárcenas ha tenido que aprender a manejar el segway para no fallar a su compañera en el reto.

El valor de Willy Bárcenas en el segway con fuego en El Desafío: “Ha sido increíble”

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Carmen Pardo
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Willy Bárcenas tiene la gran responsabilidad de sumar sus puntos a los de Patricia Conde en la Gran Final de El Desafío. El concursante tiene un número muy complicado con el segway en un circuito lleno de obstáculos y pendientes.

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El concursante se enfrenta a manejar un segway

Willy Bárcenas tiene que completar un circuito con un segway en el que cada día le han complicado más la prueba. “Me tiemblan las piernas” ha confesado el cantante durante el recorrido.

Un reto ante el que el concursante se ha mostrado muy concentrado con la ilusión de ayudar todo lo posible a Patricia Conde. Con una antorcha en la mano, Willy Bárcenas ha tenido que superar varios obstáculos mientras encendía diversos puntos del recorrido para superar su prueba.

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