Eduardo Navarrete, al desnudo en la Gran Final de El Desafío: “Espero que lo paséis bien”

Eduardo Navarrete, socio de Jessica Goicoechea en la Gran Final de El Desafío, ha realizado un divertido número cómico en el que ha ido bailando completamente desnudo, tapado únicamente por papeles de periódico.

‘Navarrete al desnudo’ es una prueba hecha por y para él. El reto no es superarla sino intentar no mostrar sus partes íntimas al jurado. “Me juego que se me vean los huevos” ha bromeado Navarrete durante los ensayos.

Durante el reto; las risas y los vítores han inundado el plató de El Desafío. El diseñador ha realizado una espectacular actuación en la que ha mostrado más de los que le hubiese gustado con su peculiar sentido del humor.

Aun así, el jurado ha valorado la buena ejecución y el gran sentido del espectáculo del concursante. También, han mencionado su valentía para realizar esta prueba tan comprometedora.