Las lágrimas de frustración de Eva Soriano tras fallar en el tiro con arco: “No llores”

La primera parte del reto consiste en tirar una flecha con la punta ardiendo y acertar en el globo de la estatua de la libertad. Para esta parte del reto en la Gran Final de El Desafío la concursante tiene tres oportunidades.

La primera flecha se le ha ido a la presentadora, la segunda tampoco ha llegado a alcanzar la diana, finalmente el tercer intento ha sido el definitivo para dar en el globo.

La segunda parte del reto consiste en hacer diana sobre un péndulo. La concursante no ha podido acertar en la diana móvil.

Una responsabilidad que la ha hecho romperse tras el desafío y acabar abrazada a José Yélamo entre lágrimas.