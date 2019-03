Un joven denuncia la paliza los porteros de una discoteca de Granada: "Me tiraron al suelo y me pisaron la cabeza"

Un joven ha denunciado la agresión de los porteros de una conocida discoteca de Granada. Según cuenta David en las redes sociales, le dieron una brutal paliza por no querer abandonar el local.

Según su relato, hasta ocho porteros le propinaron una brutal paliza y le expulsaron de la discoteca a golpes. El joven y presenta magulladuras por todo el cuerpo y la cara. Asegura que no es la rpimera vez que se producen este tipo de incidentes en esta conocida discoteca de Granada, la sala Mae West.

"Me tiraron al suelo, me pisaron la cabeza, me dieron golpes en las costillas, en la espalda, en el cuello y en las piernas", así relata la paliza de la que fue víctima el pasado fin de semana a manos de los porteros de esta discoteca.

Ocurrió las 4 de la madrugada, el joven iba con dos amigos a pasar la noche. Al parecer un portero le tiró a uno de ellos una copa encima, les echaron de la sala y fuera empezó la pelea. Según cuenta, le subieron a una terraza oscura, le inmovilizaron y, una vez solo y delante de varios hombres de seguridad, comenzó la paliza. "Veía negro, me pitaban los oídos, ni sentía los golpes", recuerda.

"Me partieron el labio y el ojo". Aún en shock y con marcas en su cara, el joven ha denunciado a los vigilantes de seguridad del local y tendrá que acudir a una rueda de reconocimiento en los próximos días para identificar a los agresores.

La policía ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido. Por su parte, la discoteca ha declinado dar explicaciones durante toda la mañana.