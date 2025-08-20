Comienza en Torrent el derribo de viviendas afectadas por la DANA

Un centenar de viviendas van a ser demolidas en Torrent, inmuebles que fueron gravemente afectados por la DANA el pasado 29 de octubre de 2024. En concreto, se trata de un edificio y 45 viviendas situadas en una zona de familias humildes, que se encuentran reubicadas.

La demolición ha comenzado en el barrio del Xenillet y continuará por la zona situada junto al puente de Alaquás y el puente de Cuatro Caminos. Por último, será el turno de las viviendas diseminadas.

Unas obras que, tal como ha informado la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, se estima que se prolonguen durante unos tres meses y que tienen un coste de alrededor de medio millón de euros, en concreto, 471.296, a cargo del Gobierno. La alcaldesa ha reiterado también la necesidad y urgencia que se trabaje en los barrancos de l'Horteta y del Poyo.

Tras realizar inspecciones técnicas en los pasados meses, se detectaron daños estructurales graves en inmuebles situados cerca de estos dos barrancos, el de l'Horteta y el del Poyo. Con ello, el consistorio decidió proceder con esta demolición de forma urgente y así evitar riesgos para la población y recuperar la seguridad en las zonas afectadas.

Folgado ha remarcado que "estas obras son muy importantes por cuestión de seguridad. Hay que derribar estos inmuebles porque son un peligro para cualquier persona que pueda transitar por la zona y porque estamos en una zona que se vio tremendamente afectada por la DANA. Algunos de esos inmuebles desaparecieron completamente y otros quedaron en muy mal estado".

En cuanto a la indemnización que recibirán los vecinos cuyas casas van a ser demolidas, la alcaldesa ha afirmado que "cada uno de los afectados ha tenido acceso a las ayudas de la Fundación de Amancio Ortega, las de la Generalitat y las del Consorcio de Seguros" pero que la administración local todavía se encuentra valorando las indemnizaciones y qué hacer con el suelo de las viviendas demolidas. Además, Folgado ha manifestado que "la máxima prioridad es dar una solución a los vecinos y acompañarles en todo momento".

