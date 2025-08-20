Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

DANA

Comienza en Torrent el derribo de viviendas afectadas por la DANA

Estas obras se van a prolongar durante 3 meses y han empezado por el barrio del Xenillet.

Demolición tras la DANA

Vídeo: demolición de viviendas afectadas por la DANA | Antena 3 Noticias

Publicidad

Emma Tomás
Publicado:

Un centenar de viviendas van a ser demolidas en Torrent, inmuebles que fueron gravemente afectados por la DANA el pasado 29 de octubre de 2024. En concreto, se trata de un edificio y 45 viviendas situadas en una zona de familias humildes, que se encuentran reubicadas.

La demolición ha comenzado en el barrio del Xenillet y continuará por la zona situada junto al puente de Alaquás y el puente de Cuatro Caminos. Por último, será el turno de las viviendas diseminadas.

Unas obras que, tal como ha informado la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, se estima que se prolonguen durante unos tres meses y que tienen un coste de alrededor de medio millón de euros, en concreto, 471.296, a cargo del Gobierno. La alcaldesa ha reiterado también la necesidad y urgencia que se trabaje en los barrancos de l'Horteta y del Poyo.

Tras realizar inspecciones técnicas en los pasados meses, se detectaron daños estructurales graves en inmuebles situados cerca de estos dos barrancos, el de l'Horteta y el del Poyo. Con ello, el consistorio decidió proceder con esta demolición de forma urgente y así evitar riesgos para la población y recuperar la seguridad en las zonas afectadas.

Folgado ha remarcado que "estas obras son muy importantes por cuestión de seguridad. Hay que derribar estos inmuebles porque son un peligro para cualquier persona que pueda transitar por la zona y porque estamos en una zona que se vio tremendamente afectada por la DANA. Algunos de esos inmuebles desaparecieron completamente y otros quedaron en muy mal estado".

En cuanto a la indemnización que recibirán los vecinos cuyas casas van a ser demolidas, la alcaldesa ha afirmado que "cada uno de los afectados ha tenido acceso a las ayudas de la Fundación de Amancio Ortega, las de la Generalitat y las del Consorcio de Seguros" pero que la administración local todavía se encuentra valorando las indemnizaciones y qué hacer con el suelo de las viviendas demolidas. Además, Folgado ha manifestado que "la máxima prioridad es dar una solución a los vecinos y acompañarles en todo momento".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Última hora incendios en España: corte de la carretera A-5 en Cáceres

incendio de Oímbra

Publicidad

Sociedad

incendio de Oímbra

Última hora incendios en España: corte de la carretera A-5 en Cáceres

El ticket que pagó la clienta

Nuevo giro en la "polémica" del cuelgabolsos: el dueño del restaurante de Ibiza reclama 36.000 euros a la clienta

Demolición tras la DANA

Comienza en Torrent el derribo de viviendas afectadas por la DANA

Pirómano Madrid
Madrid

El momento en el que pillan de infraganti al pirómano de 66 años que provocó dos incendios cerca de gasolineras en Madrid

La Policía Nacional y el ROS-Roma del Arma dei Carabinieri logran la captura de tres peligrosos fugitivos
Mafia calabresa

Operación Tramonto: detenidos en Ibiza tres miembros de la mafia calabresa 'Ndrangheta

El uso de las etiquetas medioambientales de la DGT en los vehículos ya es obligatorio en Madrid
DGT

Las etiquetas de distinto ambiental de la DGT cambian para 2026

Las exigencias medioambientales de la Unión Europea y los avances en tecnología han llevado a la DGT a realizar una modificación en las etiquetas que clasifican a los vehículos.

Bulos sobre el cambio climático en plena oleada de incendios
Verifica A3N

Los bulos del cambio climático en plena oleada de incendios en España

En los últimos días hemos visto sobre todo en redes sociales cómo algunos usuarios cuestionan el cambio climático. Insisten en que esta ola de calor que hemos vivido, y que también ha tenido mucho que ver con los incendios, no existe.

Farmacia

Sanidad retira varios productos MediHoney por riesgo de infección

Ocho turistas denunciados por conducción temeraria y por no utilizar los elementos de seguridad en el Teide

Ocho turistas denunciados por conducción temeraria y por no utilizar los elementos de seguridad en el Teide

Una vecina de Galicia

Los vecinos de Ourense, acorralados por las llamas: "Estamos completamente rodeados de fuego"

Publicidad