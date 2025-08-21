Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Incendio

La 'trampa' de los bomberos para apagar los incendios: "Utilizar el mismo fuego para frenar el fuego principal"

Aunque puede parecer contradictorio intentar frenar el fuego con más fuego, esta técnica está calculada al milímetro

Imagen de un bombero de la Diputación de Alicante trabajando en el incendio de León

Fuego técnico | Europa Press

Publicidad

Cuando pensamos en sofocar un fuego, seguramente se nos viene a la mente hacerlo con agua. Sin embargo, los bomberos forestales tienen otra técnica que están utilizando en los incendios de Jarilla (Cáceres) o Boca de Huér-gano (León).

No se trata de utilizar mangueras o que helicópteros tiren agua. En este caso, los profesionales del fuego han puesto en práctica una herramienta que muchos podrían considerar contraintuitiva al combatir las llamas con más llamas. Esta solo la utilizan cuando cortafuegos, agua o retardantes químicos no son suficientes para extinguir las llamas.

Los bomberos forestales llaman a este método la técnica del contrafuego. Consiste en encender fuego controlado en zonas estratégicas para que, cuando el incendio principal llegue a ese punto se encuentre con el terreno ya quemado y sin combustible que lo alimente. Así, el avance del incendio se frena por sí mismo.

Marcos Gómez, presidente de la Asociación de Trabajadores BRIF, quien destaca que se trata de "utilizar el mismo fuego para frenar el fuego principal". Es como tenderle una trampa al fuego, tratan de acorralarlo para que no vaya a más.

El procedimiento puede parecer desacertado para querer extinguir un incendio, pero la verdad que está calculado al milímetro. Primero, los equipos analizan hacia dónde se dirigen las llamas y determinan el lugar más seguro para iniciar la quema. Allí, con una herramienta que llaman antorcha por goteo, y generan pequeñas líneas de fuego que arden poco a poco.

¿Cómo lo hacen?

El dispositivo que utilizan es muy sencillo, lo hacen con "una especie de garrafas en las que llevamos unas mezclas de gasoil y gasolina", explica Asier Larrañaga, subinspector de Refuerzo de Actuaciones Forestales. Esta 'antorcha' es la que permite controlar la extensión del fuego encendido y definir un perímetro.

Una vez la vegetación ha ardido bajo lo calculado por ellos y el incendio descontrolado ha llegado a esa zona ya no encuentra material para seguir creciendo. Así asegura Larrañaga que lo que utilizan es muy seguro, porque con esta técnica pueden "hacer frente o confinar los incendios forestales".

Según este, "es una herramienta que nos permite anclar de manera muy rápida grandes extensiones de perímetro". Además, no solo se utiliza para proteger los montes en llamas, sino también cuando el fuego amenaza poblaciones o viviendas.

Por ejemplo, en Boca de Huérgano (León) tuvieron que recurrir a este método para impedir que el incendio alcanzara el casco urbano. Algo similar ocurrió en Candelario (Salamanca), donde los bomberos realizaron estas quemas controladas en la ladera de la montaña para frenar el avance de las llamas.

Los vecinos de la zona reconocen la técnica de los bomberos ya que "están impidiendo que las llamas bajen aquí", señalaba una persona

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' enAtresplayer.

Detenido un menor en Tàrrega por matar presuntamente a otro joven de 18 años

Detenido un menor en Tàrrega por matar presuntamente a otro joven de 18 años

Publicidad

Sociedad

Incendia el bar

Se niegan a ponerle mayonesa y prende fuego a una cafetería en Los Palacios: un detenido y daños cuantificados en miles de euros

Incendio Ourense

Última hora incendios en España: permanecen 18 incendios activos y 40 detenidos

Puente de Torrent

Torrent recupera al 100% su histórico puente del siglo XIX afectado por la DANA

Alunizaje
Alunizaje

VÍDEO: Empotran un coche para robar en un estanco centenario de Barcelona y huyen a pie

Estafas vacacionales: el lado oscuro de las reservas online
Estafas vacacionales

Estafas vacacionales, el lado oscuro de las reservas online: "Completa la verificación para evitar que tu reserva sea cancelada"

Imagen de un bombero de la Diputación de Alicante trabajando en el incendio de León
Incendio

La 'trampa' de los bomberos para apagar los incendios: "Utilizar el mismo fuego para frenar el fuego principal"

Aunque puede parecer contradictorio intentar frenar el fuego con más fuego, esta técnica está calculada al milímetro

Incendios
Incendios

El cóctel explosivo que explica por qué arde España: "El frente de un incendio es como un tsunami"

Los incendios que arrasan este verano en España están marcando un antes y un después en la memoria colectiva. "Siempre hemos tenido grandes incendios, pero ahora son simultáneos y hay un colapso del sistema", nos explica un experto forestal de reconocida trayectoria.

Detenido un menor en Tàrrega por matar presuntamente a otro joven de 18 años

Detenido un menor en Tàrrega por matar presuntamente a otro joven de 18 años

Detenidos tres atracadores por robar y golpear con violencia a un nonagenario

Atan, torturan y roban 20.000 euros a un anciano de 90 años en su casa en Vigo

Coche patrulla de la Policía Local de Málaga

Pide ayuda a una amiga y consigue que la liberen tras ser encerrada en un trastero por un joven de 20 años en Málaga

Publicidad