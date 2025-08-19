Pensaban que era el reto viral de defecar en las piscina pero no, los “culpables” fueron unos patos que fueron a refrescarse

Es domingo y estamos en plena ola de calor del puente del 15 de agosto. El Ayuntamiento de El Catllar, en Tarragona, decide cerrar su piscina municipal por un problema de insalubridad. Acaban de detectar presencia de heces en el agua. El socorrista es quien da la voz de alarma, se cierra el equipamiento porque temen que han sido víctimas del reto viral del verano que ha cerrado ya más de 300 piscinas esta temporada en toda España y que consiste en defecar en grupo en la piscina.

El Consistorio actúa de inmediato, se alerta a todos los vecinos y se clausura el recinto para limpiar el agua. Así lo explica Xavier Canadell, alcalde de la localidad “se cerró y se realizó el tratamiento químico correspondiente que obliga a cerrar la piscina durante 12 horas”.

Análisis de las cámaras de seguridad en busca de los culpables

Los responsables de la piscina se disponen a buscar a los culpables analizando las cámaras de videovigilancia que tienen instaladas. Están convencidos que será fácil localizarlos y esperan encontrarse a un grupo de jóvenes colándose o saltando la valla pero “la visualización de las imágenes reveló que nadie había saltado sino que los culpables habían llegado volando” explica el alcalde.

“Volaron para refrescarse”

Los patos, que fueron captados por las cámaras en el agua, viven en un entorno natural cercano al río Gaià, un espacio situado a apenas 50 metros y donde viven patos, tortugas y ranas, entre otras especies. “ Volaron hasta aquí para refrescarse aunque allí tienen agua” y añade “hicieron una excursión veraniega” nos cuenta el alcalde entre risas.

Un reto viral peligroso para la salud

Unas 300 piscinas de toda España se han cerrado temporalmente en lo que va de verano por el reto viral de defecar en el agua. Una práctica que puede provocar problemas de insalubridad porque contamina el agua y la llena de bacterias. Además, comporta el cierre del equipamiento durante al menos 12 horas para activar un protocolo de desinfección. En algunas localidades como en Tàrrega han cerrado la piscina hasta en 3 ocasiones y han decidido contratar seguridad privada para frenar esta práctica.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com